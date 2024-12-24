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韓國進入“超老齡社會”
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2024-12-24 17:42:02
（圖源：央視新聞）
中評社北京12月24日電／據央視新聞報導，總台記者獲悉，當地時間24日上午，據韓國行政安全部消息，截至12月23日，韓國登記人口中65歲以上人口占人口總數比例已超過20%，韓國進入“超高齡社會”。
近年來，韓國社會晚婚、不婚現象增多，導致人口老齡化嚴重、生育率低等問題。當地時間6月19日，韓國總統尹錫悅在主持低生育高齡社會委員會會議時正式宣布韓國進入“人口國家緊急狀態” 。
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