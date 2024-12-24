【大 中 小】 【打 印】 特朗普為何威脅接管巴拿馬運河？ http://www.CRNTT.com 2024-12-24 15:52:01



中評社香港12月24日電／周日，美國當選總統唐納德·特朗普表示，他的新政府將試圖重新控制巴拿馬運河。他的言論遭到巴拿馬總統何塞·勞爾·穆利諾的譴責。



特朗普說了什麼？



半島電視台網報導，特朗普在保守派團體“轉折點”（Turning Point）組織的年度活動 AmericaFest 上提到了巴拿馬運河。



他在亞利桑那州的活動中說道，“我們在巴拿馬運河被欺騙了，就像我們在其他地方被欺騙一樣，”並補充說，美國“愚蠢地放棄了它”。



AmericaFest 之後，特朗普在他的 Truth Social 平台上發布了一張美國國旗在狹窄水域上飄揚的照片，並配文：“歡迎來到美國運河！”



特朗普發表聲明後，他和巴拿馬總統穆利諾互相指責。



穆利諾在他的 X 賬戶上發表的一份錄音聲明中說道，“巴拿馬運河及其周邊地區的每一平方米都屬於巴拿馬，並將繼續屬於 [巴拿馬]。”



特朗普在他的 Truth Social 平台上轉發了一篇關於穆利諾聲明的新聞文章，並配文：“我們會拭目以待”。



周六，特朗普在一篇 Truth Social 帖子中還暗示了中國對巴拿馬運河日益增長的影響力。“這完全由巴拿馬管理，而不是中國或任何其他人，”他寫道，“我們絕不會讓它落入壞人之手！”



中國並不控制這條運河，然而，總部位於香港的長江和記實業自 1997 年以來一直運營著位於加勒比海和太平洋入口的兩個運河港口。



穆利諾在周日的 X 聲明中還表示，中國對巴拿馬運河沒有影響力。



爭議是什麼？



巴拿馬運河是一條人工修建在巴拿馬地峽上的水道，連接太平洋和大西洋。



每年有多達 14000 艘船只穿越運河。這條水道約占全球海上貿易的 2.5%，占美國所有集裝箱運輸量的 40%。



這條運河對美國從亞洲進口商品至關重要。美國還利用這條水道出口商品，包括液化天然氣。



誰修建了這條運河？



這條運河建於 1904 年至 1914 年之間，主要由美國修建，當時的總統西奧多·羅斯福監督了修建。



誰擁有它？



巴拿馬政府擁有這條運河。



巴拿馬何時獲得所有權？



1999 年 12 月 31 日，美國根據當時的總統吉米·卡特簽署的 1977 年條約將運河所有權移交給巴拿馬。



特朗普說：“如果不遵守這一慷慨捐助的道德和法律原則，我們將要求巴拿馬運河全部、迅速、毫無疑問地歸還給美國。”



這位當選總統沒有提供關於如何實現這一目標的更多細節。



運河幹涸了嗎？



2023 年，中美洲的乾旱狀況影響了巴拿馬運河。



運河依靠附近的人工加通湖來運營其船閘。湖水水位低導致運河當局限制使用水道的船只數量並提高使用費。



在過去的財政年度，巴拿馬運河的船只數量減少了 29%。2023 年 10 月至 2024 年 9 月期間，有 9944 艘船只穿越運河，而上一年為 14080 艘。



運河上的交通量現已恢復到乾旱前的水平。不過，預計明年的費用將增加。



穆利諾在聲明中表示，“關稅不是隨心所欲制定的”，並補充說，增加的航運費用將有助於支付巴拿馬政府為允許更多船只通過運河而進行的改進費用。



特朗普提出了什麼建議？



在 11 月大選之前，特朗普的總統競選活動建立在不干預的“美國優先”政策之上。然而，自贏得總統大選以來，他多次提出“領土擴張”，巴拿馬運河是他最近提到的可能擴張的領土之一。



特朗普還暗示了加拿大。12 月 18 日，他在 Truth Social 上發帖稱：“許多加拿大人希望加拿大成為第 51 個州，他們將大幅節省稅收和軍事保護。我認為這是個好主意。第51個州！！！”



目前尚不清楚這位當選總統是否是認真的，他在美國和加拿大之間緊張局勢加劇之際發表了該言論。特朗普最近威脅要對來自北方鄰國的商品徵收關稅，加拿大財政部長克里斯蒂亞·弗裡蘭辭職，總理賈斯汀·特魯多面臨辭職壓力。



特朗普還表示對丹麥自治領土格陵蘭島感興趣。周一，特朗​​普在 Truth Social 上宣布，他已選擇肯·豪厄裡擔任美國駐丹麥大使，並在帖子中補充道：“美利堅合眾國認為對格陵蘭島的所有權和控制權是絕對必要的”。



特朗普在第一任期內也提出過這一建議，但遭到丹麥當局的拒絕，丹麥首相告訴丹麥媒體，格陵蘭島是非賣品。

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