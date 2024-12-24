台科學家開發超高速4D顯微鏡助解腦神經運作

中評社香港12月24日電／“腦袋裡到底在想什麼”這個問題困擾了科學家數百年。近日，台灣科學家團隊成功開發出一套超高速4D顯微鏡，並結合人工智能（AI）技術，將腦部影像的清晰度提升近十倍。這項研究成果不僅為腦科學研究開闢了新道路，更為未來AI發展提供了新啟示。



新華社報導，該跨領域團隊由台灣大學物理學系教授朱士維、新竹清華大學工程與系統科學系教授吳順吉與台灣大學藥理學科暨研究所副教授潘明楷組成。新研發的4D顯微鏡掃描速度比傳統顯微鏡快上千倍，能即時捕捉快速變化的神經活動，搭配強大的AI運算能力，將影像對比度提升十倍，讓原本模糊不清的神經訊號變得清晰可見，成功克服傳統顯微鏡在速度、分辨率和成像範圍上的限制。



據介紹，在活體鼠小腦中，團隊發現控制動作的神經元分佈就像圖形處理器（GPU），平行排列進行運算，相鄰的神經網絡就算接收到的信號相仿，傳遞到細胞本體層也會變出不同的結果。顯示這些神經單元是既獨立運作，又能集體合作產生運動的模式。



這項新技術一方面能進一步提升人類對腦組織運算的功能性理解，有助於探討腦如何運作的科學奧秘；另一方面，對於神經系統運作的深入觀察與理解，有助於未來發展更先進及節能的AI運算。該成果已于11月在全球知名學術期刊《先進科學》上發表。