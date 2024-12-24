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日本外相岩屋毅將訪華
http://www.CRNTT.com   2024-12-24 16:33:25


　　中評社香港12月24日電／新華社報導，外交部發言人毛寧24日宣布：日本外相岩屋毅將於12月25日應邀訪問中國。中共中央政治局委員、外交部長王毅將同岩屋毅外相舉行外長會談並共同出席中日高級別人文交流磋商機制第二次會議。

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