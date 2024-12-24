伊朗專家評估德黑蘭與特拉維夫之間局勢升級

中評社香港12月24日電／以色列關於對伊朗進行軍事打擊的可能性聲明和行動正在增加，其中包括以色列國防部長伊斯雷爾·卡茨上周的一份聲明，他宣布，“以色列的所有系統都在為針對伊朗的行動做準備”，並且“與德黑蘭的外交不會取得實際成果”。



半島電視台報導，卡茨的聲明是與以色列加強軍事準備的多份報告同時發表的，一名以色列陸軍官員將即將到來的任務描述為“重大”，特別是它有可能獲得美國當選總統唐納德·特朗普政府的支持，特朗普對伊朗採取極限施壓政策，並可能支持以色列對伊朗核設施採取任何軍事行動。



此外，以色列媒體稱，在多年來關注加沙、黎巴嫩和敘利亞等其他地區之後，這些事態發展是實現軍事和戰略收益的“歷史性機遇”。觀察家認為，以色列尋求利用一些地區變量，尤其是黎巴嫩真主黨等伊朗在該地區盟友的軟弱，以及德黑蘭在敘利亞影響力的下降。



分析人士稱，以色列的做法加劇了該地區的緊張局勢，並為這些計劃的性質和伊朗可能的反應提出疑問，鑒於國際和地區壓力不斷增加，預計德黑蘭將做出仔細的計算。



分析人士預計，伊朗將通過擴大其地區行動或加速其核計劃來採取戰略升級作為反擊。



伊朗的影響力



德黑蘭戰略研究中心研究員阿里·阿克巴爾·達裡尼認為，敘利亞巴沙爾·阿薩德政權的垮台是伊朗伊斯蘭共和國地區政策的戰略失敗。



他在接受半島電視台採訪時指出，伊朗安全利益的最大損失是德黑蘭和貝魯特之間的陸地通訊被切斷，由於該路線途經伊拉克和敘利亞，因此，敘利亞退出“抵抗軸”軌道將對伊朗國家安全帶來嚴重後果。



達裡尼認為，真主黨缺乏後勤支持將為以色列的進一步升級鋪平道路，以色列很可能會違反停火協議並再次襲擊真主黨，預計抵抗軸心的其他成員將在未來幾周和幾個月內成為目標，特別是也門的胡塞武裝。



他補充說，“敘利亞發生的事情只是複雜棋局中的一小部分”，伊朗才是目標，這意味著“敵人支持伊朗境內的分裂主義恐怖組織，例如正義軍，試圖將武器走私到該國，加劇種族衝突，並增加制裁和經濟和政治壓力，以破壞該國的穩定。”



這位研究人員預計未來幾個月對伊朗的政治壓力將會增加，他預計，聯合國對伊朗的所有制裁決議都會恢復，並且不排除以色列會打擊伊朗的可能性，因為據他稱，特拉維夫撥出預算用於對伊朗核設施進行軍事攻擊。他補充說，因此，德黑蘭的解決方案在於最大化其權力。



攻擊成本很高



另一方面，政治學教授穆斯塔法·納傑菲則認為，以色列官員比以往任何時候都更加頻繁地發出對伊朗核設施發動襲擊的威脅，“但這樣的措施將使中東陷入全面戰爭和廣泛危機。”



他在接受半島電視台採訪時補充說，無論是在政治家還是軍事領導人層面，德黑蘭都達成共識，即以色列對核設施的任何攻擊都將被視為宣戰，伊朗將據此決定和實施回應，他預測，“伊朗不會滿足於類似於‘真實承諾行動’的行動，而是將對以色列核設施和基礎設施發動毀滅性的大規模攻擊。”



他指出，伊朗已澄清其對任何針對其核設施的攻擊的反應程度，並補充說，“努力啟動外交和政治工具，防止以色列和美國採取任何冒險行動，這符合該地區所有國家的利益。”



至於政治學教授福阿德·伊茲迪，他則告訴半島電視台說，特朗普重返美國總統職位將給伊朗帶來政治和經濟壓力。



他表示，“但美國未能對伊朗發動軍事攻擊是因為德黑蘭的軍事能力和威懾力隨著該地區緊張局勢的加劇而增強，這讓他們意識到攻擊伊朗的成本很高。”