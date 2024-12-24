王毅同韓國外長趙兌烈通電話

中評社北京12月24日電／2024年12月24日，中共中央政治局委員、外交部長王毅應約同韓國外長趙兌烈通電話。



王毅說，中韓是友好近鄰和重要合作夥伴。在雙方共同努力下，近來中韓關係呈現改善和發展勢頭，符合兩國人民利益。中方願同韓方一道，秉持建交初心，堅持睦鄰友好方向，按照互利共贏原則，繼續用好兩國各領域對話合作機制，加強各層級交往和民間交流，增進彼此瞭解和互信，推動中韓戰略合作夥伴關係健康穩定發展。中方注意到韓國近期國內局勢變化，中國奉行不干涉內政原則，相信韓國人民有智慧有能力妥善處理國內問題。



王毅表示，儘管面臨貿易保護主義、單邊主義抬頭，中韓貿易規模仍持續擴大，雙方利益進一步交融，表明兩國經貿合作具備堅實基礎和廣闊空間。我們歡迎韓國企業繼續深耕中國市場，擴大對華投資，願同韓方加強協調，共同維護全球產供鏈穩定暢通。



趙兌烈表示，韓方珍視當前雙邊關係良好勢頭，推動韓中戰略合作夥伴關係持續發展的立場沒有變化。願同中方加強戰略溝通，密切高層往來和各領域交流，採取更多便利兩國人員往來措施。韓方對韓中經貿合作不斷擴大感到滿意，期待打造更多互利互惠成果，為增進兩國人民福祉注入更多動能。



雙方認為中日韓合作有利於三國各自發展和地區和平穩定繁榮，將共同致力於加強三方合作。



雙方就亞太經合組織等多邊框架下合作交換了看法。中方支持韓方主辦明年亞太經合組織領導人非正式會議，韓方對此表示感謝，期待同中方加強溝通協調。



雙方還就朝鮮半島局勢等交換了意見。王毅強調，中方一貫主張通過對話協商解決半島問題，將繼續為半島和平穩定發揮建設性作用。