紀欣：民進黨多行不義陷入困局

中評社台北12月25日電（作者 紀欣）12月20日，“立法院”審查《選罷法》、《憲法訴訟法》、《財劃法》等三項法案，藍綠“立委”爆發激烈肢體衝突，場外激憤的群眾也與警方推擠，甚至有民進黨“立委”一度剪開鐵絲、推開拒馬，要讓場外的“青鳥”入內，所幸最後一刻高層緊急喊停，在野黨能藉著人數優勢，順利修正通過上述三法。



三法通過的當下，卓榮泰就拋出“無力救災論”，並揚言要重編總預算。賴清德當晚也直指，“立法院強行通過三法，悖離民主國家人民作主的真諦”、“財劃法必嚴重排擠國防預算，危害國家安全及人民生命安危”；更強調“民主的紛爭，要用更大的民主來解決”，並為“場外年輕人”打抱不平。只是，同一時間網路爆出“聲援冬季青鳥行動”宣傳單，言明北上聲援的台南學生可得到2700元補助款。



在三法通過後，民進黨府院黨三方均立即稱要“研擬憲政救濟程序”，其中包括卓榮泰不副署、賴清德不公布、聲請“憲法法庭”做成“推遲命令”。不過，“行政院”若不對“立法院”通過的法案提起覆議案，“總統”就必須依法公布，否則即違反“憲法”第72條之規定；“憲法”對“憲法法庭”可否“推遲命令”並無相關規定，更何況賴清德提名的七名大法官人選已於24日遭全面封殺，“憲法法庭”短期內根本無法運作，這些都使得賴清德所言“要用更大的民主來解決”，成為一句空話及笑柄。



12月23日，“行政院”大動作召開記者會表示，要重新編列2025年總預算，被在野黨批為“假哭窮、真恐嚇”，但“主計總處”編列的計劃透露出，“中央”編列的“國防”經費（不含人員維持費）高達2945億元，遠比其他項目高出數倍或十倍以上，依據《財劃法》要刪減約28%，金額確實不小，難怪賴清德擔心“國防預算會遭嚴重排擠”，但他擔心的可能不是台灣人民的生命安危，而是不知道如何應付即將上台，堅持要收“保護費”的特朗普吧。

