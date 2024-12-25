快評：大法官人選全遭否決　賴領導權威受創

中評社快評／賴清德提名的7名大法官人事昨天在“立法院”全數遭否決，被提名人劉靜怡更被藍綠聯手封殺。經此一役，賴清德的領導權威受嚴重影響，民進黨少數政府的結構性困境也再一次凸顯，更難以突破。



大法官人事同意權表決之前，民進黨剛在“國會三法”大戰中一敗塗地。在野封殺大法官人事在預期之中，外界意外的是，民進黨團決議“封殺劉靜怡”，令賴清德提名的7名大法官無一人過關，全軍覆沒。



劉靜怡過去對民進黨施政多有批評，曾質疑蔡英文的博士論文，也曾酸民進黨“立委”王義川稱用電信基地台訊號分析人流“蠢到爆表”，等等。賴清德提名劉靜怡引發黨內一些派系人士不滿，結果遭到反撲。



賴清德提名大法官人選遭全滅，不是完結篇。有人問，接下來有哪個正常人會接受賴的提名？不要說台灣的事，民進黨裡的事誰會覺得賴說了算？賴清德不僅施政上深陷“國會少數”的困境，在黨內的領導權威也嚴重受創。



台灣民意基金會董事長游盈隆認為，當前台灣政局陷入混亂狀態，台灣政治發展方向、目標、路徑愈趨模糊，朝野誰之過？台灣未來可能還有無限期政黨纏鬥，“可嘆的是，這是人為的選擇，不是歷史結構的必然”；民進黨若動輒扣以中共同路人罪名，詒笑大方，台灣社會礙難接受。游盈隆之言值得賴當局深思。