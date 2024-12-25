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因發燒入院的美國前總統克林頓已出院
http://www.CRNTT.com   2024-12-25 09:19:12


　　中評社香港12月25日電／美國前總統克林頓已經出院。

　　現年78歲的克林頓，當地星期一因流感導致發燒，到華盛頓一間醫院接受治療，入院時不屬緊急情況。

　　香港電台報導，克林頓的助手在社交平台表示，經過醫生診治後，克林頓已經離開醫院，克林頓在接受治療及進行檢查期間，精神狀態良好。

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