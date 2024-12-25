2024“中國尋根之旅”冬令營福州營開營

中評社北京12月25日電／據中國僑網消息，據福州市僑聯消息，日前，2024年“中國尋根之旅”冬令營福建福州營在福州開營，來自新西蘭、澳大利亞、菲律賓的37名華裔青少年組團參營。



本次冬令營由中國僑聯主辦，福建省僑聯、福州市僑聯、福建幼兒師範高等專科學校承辦。福建省僑聯文化交流部部長林遵、福州市僑聯主席林高星、副主席李清華，福建幼兒師範高等專科學校校長林偉川、副校長陳鳳玉等領導出席開營儀式。



林高星在致辭中表示，海外華裔青少年“中國尋根之旅”系列活動，是中國僑聯的一項標誌性品牌，承載著深厚的文化意義和民族情感。希望海外華裔青少年們能夠在接下來的參訪學習中，領略祖（籍）國的山清水秀和深厚的文化底蘊，進一步增強作為炎黃子孫的歸屬感、自豪感，成為促進中外文明交流互鑒的參與者、踐行者、推動者，成為中外友好交往的小使者。



陳鳳玉對海外華裔青少年和來賓的到來表示熱烈的歡迎，她表示，希望營員們通過這次尋根之旅，更加深刻地瞭解中國、熱愛中國、傳承中華文化，成為連接中國與世界的橋梁和紐帶。



來自新西蘭的營員代表黃熙緣發表感言，她說：“這次活動承載著大家對祖籍地的向往和對中華文化的熱愛，非常欣喜能夠參加此次活動，希望大家帶著好奇心和敬畏之心去探索，收穫寶貴的文化體驗和知識。”