﻿新增6人涉違國安法　各懸紅百萬通緝

潛逃海外涉危害國安罪 新增6人被通緝 圖源：大公報 中評社北京12月25日電／據大公報報導，警方國安處昨日表示，警方現正通緝6名潛逃海外並涉嫌幹犯香港國安法罪行的人士。法院已應警方的申請，就該6名在逃人士發出拘捕令。6人分別是劉珈汶、鐘翰林、鐘劍華、何良懋、鄭敬基及張晞晴，竄逃外地後涉嫌幹犯香港國安法下的罪行，包括“煽動分裂國家罪”、“顛覆國家政權罪”及“勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪”。警方就每名被通緝人士懸紅港幣100萬元賞格。



此外，保安局局長基於維護國家安全需要，根據《維護國家安全條例》第89（1）條，昨日刊憲公告共7名潛逃海外的通緝人士為“潛逃者”，包括許智峯、郭鳳儀、袁弓夷、郭榮鏗、任建峰、許穎婷及邵嵐。保安局局長鄧炳強強調，任何危害國家安全的人士不要以為身處海外便可逃避刑事責任、逍遙法外。特區政府必會用盡所有方法，依法追捕及打擊潛逃海外危害國家安全的罪犯，全力做到“違法必究，雖遠必誅”。



警務處國家安全處指出，新增的6名通緝人士，竄逃外地後涉嫌幹犯香港國安法下的罪行，包括“煽動分裂國家罪”、“顛覆國家政權罪”及“勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪”，警方遂依法向法院申請拘捕令，並通緝有關人士。警方高度重視該案，現就每名被通緝人士懸紅港幣100萬元賞格，呼籲市民就有關上述人士或相關案件提供消息。