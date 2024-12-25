紐約地鐵命案　疑犯被控謀殺及縱火罪

中評社北京12月25日電／據大公報學校，綜合《紐約時報》、美聯社報導：美國紐約市檢方23日以謀殺罪和縱火罪控告來自危地馬拉的非法移民薩佩塔，他涉嫌於22日在紐約地鐵縱火燒死一名女性乘客。



紐約警方稱，33歲薩佩塔是來自危地馬拉的非法移民，2018年第一次非法入境美國，同年6月被遣返；2019年再度潛入美國，並在紐約生活。他被捕後向警方提供的地址是紐約布魯克林的一所戒毒及戒酒康復中心。



薩佩塔涉嫌於22日上午在布魯克林區一個地鐵站內，縱火燒死一名當時坐在車廂內睡覺的女子。警方在案發約6小時後逮捕疑犯。警方認為疑犯並不認識死者，案發前他們沒有任何互動。死者的遺體由於被嚴重燒毀，身份尚待確定，據信她可能是名無家可歸者。



布魯克林地區檢察官岡薩雷斯稱這起針對弱勢女性的殘忍罪行令人發指，他誓言要讓疑犯獲得最嚴厲的制裁。美國國土安全部表示，薩佩塔一旦從紐約拘留所獲釋後將再次啟動驅逐程序；如果他被定罪，恐將面臨長期監禁。



紐約地鐵安全一直為外界詬病。在此次案件發生的當天，皇后區地鐵站發生持刀傷人事件，造成一人死亡、一人受傷。美媒指出，從在地鐵站內部署巡邏機器人，到派駐國民警衛隊，但似乎都無法讓乘客感到他們的安全受到保障。家住紐約的華裔居民黃先生表示，現在紐約地鐵和街道上太亂了，在地鐵逃票甚至打架都沒人管，這實際上是在縱容犯罪。