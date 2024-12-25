突發技術故障　美航全美航班一度停飛

中評社北京12月25日電／據大公報消息，綜合路透社、美聯社報導：美國航空公司24日表示，因出現“技術問題”，該公司在全美範圍內停飛所有航班。美國聯邦航空管理局（FAA）發布涉及該公司所有國內航班的“停飛令”。約一小時後，即美東時間早上8時左右，“停飛令”取消。



美國航空一名發言人當天表示：“一項技術問題正在影響今天上午的美國航班。我們的團隊正在盡快解決問題，我們也對客戶造成的不便致歉。”但該公司未就“技術問題”作出具體說明。



美國航空公司每天有數千架航班飛往60多個國家的350多個目的地。12月24日是一年中歐美交通最繁忙的日子之一。根據航班追蹤查詢網站Flight Aware紀錄，24日上午所有航空公司在全美各地合計取消26架航班；美國航空暫時停飛，致使進出美國的1000多架國際航班延誤。



美國航空的乘客在社交網站抱怨“班機無法起飛，平安夜交通開局不順！”還有人上傳一段視頻，地點在佛州的勞德岱堡國際機場，當中可聽見一名工作人員說“我們的系統發生故障”，乘客也被擋在登機門前。



2022年12月，受嚴重的冬季風暴影響，美國西南航空公司在假日旅遊旺季發生系統故障，導致16900架航班取消，200萬名乘客滯留。該公司最終被罰款1.4億美元。這是美國交通部對航空公司罰款最多的一次。