拜登為37名死囚減刑　特朗普不滿

中評社北京12月25日電／據大公報消息，綜合路透社、《紐約時報》報導：美國總統拜登23日宣布對37名聯邦死囚減刑，改判終身監禁，不得假釋。這是繼本月12日拜登為約1500名囚犯減刑後，再次宣布特赦。拜登反對死刑，但當選總統特朗普主張擴大死刑適用範圍。特朗普24日表示，拜登的決定“不可理喻”。



拜登發布聲明稱：“我將為40名聯邦死囚中的37人減刑，改判終身監禁，不得假釋。恐怖主義和仇恨動機引發的大規模謀殺罪犯除外。”拜登2021年上任後，美國司法部頒布聯邦層級的死刑暫停令。



美媒披露，剩餘3名未獲減刑的死囚包括2013年波士頓馬拉松爆炸案主犯焦哈爾、2015年在南卡羅來納州查爾斯頓一間非裔教堂槍殺9人的魯夫，以及2018年闖入匹茲堡猶太教堂槍殺11人的鮑爾斯。



特朗普過渡團隊發言人形容拜登此舉“令人憤慨”，“拜登這一令人憎惡的決定是打了受害者以及他們家庭和所愛之人的臉，當特朗普重返白宮時，法治將會回歸”。



特朗普在今年大選期間，多次談及擴大死刑適用範圍，支持對人口和毒品販運罪犯、殺害美國公民的移民執行死刑。特朗普首個任期的最後6個月中，批准執行了13起注射死刑，這一數字比120年來任何一位美國總統都要多。