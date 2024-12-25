美前眾議員任內長期買春吸毒

中評社北京12月25日電／據大公報消息，美國國會眾議院道德委員會23日公布的調查報告顯示，共和黨籍前眾議員蓋茨從2017年到2020年曾向多名女性支付性交易費用，包括一名未成年女性，還經常吸食毒品。美國當選總統特朗普上月提名蓋茨出任司法部長，媒體曝光蓋茨多宗醜聞後，蓋茨放棄了提名並辭去議員職務。然而，同樣涉嫌性侵的國防部長提名人海格塞斯仍獲得特朗普力挺。英媒早前稱，醜聞頻發，早已成為包括總統在內的美國政客的常態。



【大公報訊】眾議院道德委員會發布的這份長達37頁的調查報告指出，蓋茨在2017年至2020年間擔任國會眾議員期間，向12名女性支付總計超過9萬美元的款項，這些款項可能跟性交易和吸毒有關。現年42歲的蓋茨自2017年起擔任佛州聯邦眾議員，被視為特朗普的堅定支持者。



與未成年女性進行性交易



委員會表示，其中一次性交易涉及一名未成年女性。該名女子稱，她在2017年7月的一次派對上與蓋茨發生過兩次性關係，並獲得了400美元現金的“報酬”，當時她衹有17歲，剛高二畢業。她告訴國會調查人員，她在派對上受到搖頭丸藥效的影響，而且她看到蓋茨在派對上吸食可卡因。蓋茨否認曾與未成年人發生性關係。



調查人員表示，部分蓋茨曾付錢進行性交易的女性表示，她們擔心遭到報復，或不願回顧與蓋茨的交往經歷。其中一位女性稱：“當我回顧某些時刻時，我感到被侵犯了。”



報告指出，蓋茨在2017年至2019年期間，多次使用可卡因、搖頭丸等毒品。他在國會山莊的辦公室設立了一個“假電郵賬戶，用於購買大麻”。



此外，蓋茨在前往巴哈馬旅行期間，接受了超出國會規定限額的交通與住宿饋贈。蓋茨還利用自身職位向國務院撒謊，稱與他有性關係的一名女性是需要協助辦理護照的選民。

