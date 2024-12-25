深水埗污渠整治兩年　長沙灣海濱氣味改善

工作人員以生物除污法處理海床的污染沉積物。圖源：大公報 中評社北京12月25日電／據大公報報導，老舊渠管滲漏，甚至錯駁嚴重，生活污水錯經雨水管道排放入海，既污染海岸又有惡臭影響居民。為改善維港水質和氣味問題，政府前年起在多區重點治理，從污水口向上尋找、修復渠管錯駁源頭。



環境及生態局局長謝展寰表示，深水埗區總污染量現已減少逾9成，共發現的32宗渠管錯駁個案中，25宗已修復。長沙灣海濱有六成受訪者市民反映，氣味問題有改善。



2022年施政報告提出，改善維港的水質與氣味，目標在2024年底前，荃灣、深水埗、九龍城三個重點地區的排水口污染量減少一半。深水埗有些私樓的污水渠，早年錯駁至雨水排放系統，公共渠管也有類似情況，污水通過雨水渠排放至區內五條主要地下雨水箱型暗渠，包括興華街、東京街、欽州街箱型雨水渠等，最終流入海濱，是當區海濱氣味問題的主因之一。



環境及生態局局長謝展寰、環境保護署署長徐浩光等人於上周四（19日），視察長沙灣海濱氣味改善情況。謝展寰表示，環保署自2022年至今在深水埗檢查逾1000個沙井，化驗逾250個水樣本，共發現32宗污水渠錯駁個案，估計受影響人口約3.5萬，經跨部門合作，已修復25宗個案，總污染量減少超過9成；剩餘7宗個案中，4宗涉及私人樓宇，由屋宇署跟進中，3宗涉及公共渠管，由渠務署跟進中。



三區整體減污八成



至於荃灣及九龍城，目前排水口總污染量已分別減少約83%和86%。謝展寰表示，截至今年第三季，三個重點地區排水口的整體污染量減少約八成。



環保署於深水埗近岸位置設監測站，環保署高級環境保護主任（區域西）李燕珍表示，監測儀器可實時監察長沙灣海濱水質和氣味的變化，數據顯示，主要導致氣味的硫化氫濃度，在今年第四季已較第一季下降了5成。該署於今年9月至10月，在長沙灣海濱訪問市民，有6成受訪市民認為海濱氣味有所改善。