國際觀察：美國的戰爭經濟學與金融收割術

中評社北京12月25日電／國際貨幣基金組織（IMF）10月發布的《世界經濟展望報告》預計，2024年，在發達經濟體中，美國經濟預計增長2.8%，歐元區增長0.8%，德國經濟零增長，日本、英國、加拿大分別增長0.3%、1.1%和1.3%。



分析人士指出，一年來，美國繼續拱火地區衝突大發“戰爭財”，同時憑借其金融霸權地位收割世界財富，這是其經濟增長高於其他發達經濟體的重要因素。然而，美國經濟的長期結構性問題並未消除，通脹風險仍在，債務不斷膨脹。



利用衝突獲利



美國經濟增速在主要發達經濟體中相對較高，一個重要原因在於，美國一些利益集團從持續的地緣政治緊張局勢中攫取了大量利益。



美國軍火商在地區衝突中賺得盆滿鉢滿。瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所日前發布的報告顯示，2023年，全球軍工業前100名企業營業收入達6320億美元，比2022年實際增長4.2%。全球百強軍火商中前五名全部是美國企業。



美國國務卿布林肯日前說，自烏克蘭衝突升級以來，美國已向烏克蘭提供大約1000億美元的各類援助，這些錢大部分花在美國自己的國防工業上，“由此產生的結果就是美國的良好就業”。美國耶魯大學管理學院教授傑弗裡·索南費爾德也撰文指出，美國對烏援助中90%的資金留在了美國，主要軍火商投資數百億美元建造了100多家新工廠，在至少38個州直接創造了數以千計的就業崗位。



“戰爭經濟學”給美國帶來的好處不僅限於軍工業。烏克蘭危機升級以來，美歐對俄實施全方位制裁，導致原本依賴俄羅斯油氣的歐洲國家能源供應受阻，通脹高企，經濟疲軟。而美國則利用“北溪”天然氣管道爆炸等事件，不斷削弱俄歐之間的能源合作，迫使歐洲高價購買美國天然氣。

