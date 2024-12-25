伊朗稱正與敘就重開雙方使館進行外交磋商

中評社北京12月25日電／據新華社消息，伊朗政府發言人穆哈傑拉尼24日說，伊朗和敘利亞正在就重開兩國駐對方大使館一事進行外交磋商。



據伊朗塔斯尼姆通訊社報導，穆哈傑拉尼在每周例行新聞發布會上作出上述表示。她說，在該問題上，雙方都已作好準備。



穆哈傑拉尼說，對伊朗而言，最重要的是敘利亞擁有一個敘人民選出的政府且國家領土完整。此外，防止恐怖主義滋生蔓延對伊朗和中東地區很重要。