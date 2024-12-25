國際觀察：日本車企能否借合併擺脫困境

中評社北京12月25日電／據新華社消息，日本汽車製造商本田汽車公司和日產汽車公司23日在東京共同宣布，雙方將正式開啟合併談判。同時，三菱汽車公司也證實將就參與合併事宜進行探討。



據悉，本田和日產將共同出資成立一家控股公司，雙方均作為該控股公司子公司，以此方式進行合併。本田和日產計劃於2025年6月達成最終合併協議，控股公司擬於2026年8月正式成立並同步上市。



這一消息受到全球汽車業界廣泛關注。據當地媒體報導，如果未來三菱汽車加入合併，三大車企合併後的年銷量將超過800萬輛，成為僅次於豐田和大眾的世界第三大汽車集團。



中西汽車產業調研公司首席分析師中西孝樹認為，全球汽車產業正經歷電動化、智能化轉型，日本汽車製造商轉型遲緩，銷量不斷下滑，經營陷入困境。在這種背景下，本田與日產能否通過合併擺脫困境，仍然有待觀察。



日產11月7日發布的財報顯示，受美國市場銷售成本上升等多重因素影響，公司上半財年（2024年4月至9月）淨利潤同比驟降94%。日產當天宣布，將在全球削減20%的產能，裁員9000人。



本田電動汽車業務也面臨挑戰。伊藤忠綜研主任研究員深尾三四郎指出，本田電動汽車品牌影響力較弱，其電動汽車業務在中國市場增長乏力，在美國市場因新車銷售促銷費用大幅增加，營業利潤大幅下降。



對於此次本田與日產明顯有“抱團取暖”之意的合併之舉，深尾直言：“如果二者只是想靠合併渡過難關，我不認為它們能繼續存活下去。汽車行業已不是靠規模取勝的時代。”

