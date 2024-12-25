中評社北京12月25日電／網評：中國越見穩進 美國越趨混亂



來源：大公報 作者：靖 偉（國際關係學者）



中國經濟的穩進已成事實。早前舉行的中央經濟工作會議指出，今年經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展扎實推進，經濟社會發展主要目標任務即將順利完成。這意味著，2024年中國國內生產總值將完成5%左右的預定增長目。作為全球第二大經濟體，5%的經濟增長屬於妥妥的“中高速”。美國做不到，歐盟、日本等發達經濟體也難以企及。



國際貨幣基金組織、世界銀行等國際組織雖然對中國經濟增長預算持謹慎立場，但隨著年底臨近，開始變得樂觀。譬如，國際貨幣基金組織今年10月發布的最新一期《世界經濟展望》預測，中國今明兩年的經濟增速分別為4.8%和4.5%，比該機構4月時的預測分別高了0.2和0.4個百分點。



12月3日，國際貨幣基金組織駐華首席代表史蒂文─巴奈特認為，中國經濟有望實現5%左右的經濟增長預期目標。當然，這並非對中國的“恭維”，而是基於中國經濟的表現，特別是9月份以來一系列刺激政策的出台，中國不僅補上了房地產市場的風險漏洞，而且提振了消費者和資本市場的信心。



中國“組合拳”助穩定全球經濟



唱衰中國經濟的雜音依然存在，但全球對中國出台的一攬子經濟刺激措施，特別是中央經濟工作會議打出的政策“組合拳”充滿期待。一方面，中國作為全球經濟的第一大引擎，中國經濟穩中有進好起來，對全球經濟都是利好。畢竟，中國對全球經濟的貢獻率，一直維持在25%左右，中國打出政策“組合拳”，不僅夯實中國經濟可持續發展的基礎，也是穩定全球經濟的壓艙石。



既要唱衰中國經濟，又對中國政策“組合拳”充滿期待，這是西方一貫的矛盾複雜心態。