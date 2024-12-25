中評社北京12月25日電／網評：指明危害國安潛逃者 捍衛法顯正義



來源：大公報 作者：陳曼琪（立法會議員、執業律師）



特區政府保安局局長行使《維護國家安全條例》賦予的權力，昨日在憲報刊登公告，指出許智峯、郭榮鏗、袁弓夷、郭鳳儀等七人涉嫌危害國家安全並潛逃海外，將其列為“指明危害國家安全罪行的潛逃者”，並隨之採取了一系列懲處措施。此舉不僅彰顯了特區政府在維護國家安全方面堅定不移的決心，更是捍衛法治、守護正義之舉，在向香港及國際社會傳遞“香港維護法治尊嚴”與“國家安全不容挑戰”的明確信息。



特區政府就全部七名潛逃者適用的四項措施包括：“禁止提供資金等或處理資金等”、“禁止與不動產相關的某些活動”、“與涉及有關潛逃者的合資企業或合夥相關的禁止”及“撤銷特區護照等”。此外，“執業資格暫時吊銷”及“暫時罷免董事職位”這兩項措施，就個別有關潛逃者而適用。



發出清晰且強烈信息



此次行動，是捍衛法治之舉。這批人長期從事反中亂港活動，鼓吹“港獨”、煽動分裂國家、顛覆國家政權、乞求外國對特區和相關人士採取制裁，這些違法行為嚴重危害國家安全，嚴重損害香港根本利益和市民福祉，嚴重衝擊“一國兩制”的底線。類似違法行為在全世界都不可能被容忍，必然會予以嚴懲。特區政府依法開展執法行動，是全面貫徹實施《維護國家安全條例》，維護特區憲制秩序，捍衛法治尊嚴的必要之舉。



此次行動，是守護正義之舉。這些潛逃者，因私欲蒙蔽雙眼，嚴重破壞國家安全，背離自己的國家和民族，罪行纍纍，罄竹難書，早已被香港市民唾棄。特區政府此項行動是正義之舉，不僅是對個別案件的處理，更是對潛在違法者的警示，表明無論身處何方，任何危害國家安全的行為必將受到法律的嚴肅追究與嚴厲制裁，體現了香港的法治精神，更是對國家與民族利益的堅定維護，說明正義會遲到但不會缺席。