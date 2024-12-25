財政部：提高赤字率　明年財政政策更加給力

圖：9月24日，在湖南汨羅市一家電器城，消費者參與以舊換新活動後付款購買新電視。（圖源：新華社） 中評社北京12月25日電／據大公報報導，全國財政工作會議12月23至24日在北京召開。會議總結了2024年財政工作，研究布置2025年重點任務。財政部黨組書記、部長藍佛安在全國財政工作會議上表示，2025年我國將從提高財政赤字率、安排更大規模政府債券等五方面來實施更加積極的財政政策，持續用力、更加給力，打好政策“組合拳”。會議強調，2025年財政部將重點做好六方面工作，包括支持擴大內需，適當提高退休人員基本養老金，大力提振消費等。



會議提到，2024年財政工作取得新進展新成效，有力促進完成全年經濟社會發展目標任務。其中包括，加力落實存量和增量財政政策，供需兩側發力，加快實施進度；更大力度防範化解重點領域風險，推進落實一攬子化債方案，支持融資平台改革轉型，推動房地產市場止跌回穩等。



安排更大規模政府債券



藍佛安介紹，2025年將實施更加積極的財政政策，持續用力、更加給力，打好政策“組合拳”。提高財政赤字率，加大支出強度、加快支出進度。安排更大規模政府債券，為穩增長、調結構提供更多支撐。大力優化支出結構、強化精準投放，更加注重惠民生、促消費、增後勁。同時，要持續用力防範化解重點領域風險，促進財政平穩運行、可持續發展。進一步增加對地方轉移支付，增強地方財力，兜牢基層“三保”底線。“做好明年財政工作，必須把握好五個堅持：一是堅持做優增量、盤活存量；二是堅持小錢小氣、大錢大方；三是堅持管理挖潛、花錢問效；四是堅持防範風險、嚴肅紀律；五是堅持前瞻謀劃、引導預期。”藍佛安說。



會議還提出，要大力推進財政科學管理，推進零基預算改革，全面深化財稅體制改革，有效防範化解地方政府債務風險，堅決兜牢基層“三保”底線，加大財會監督力度，提升財政治理效能。藍佛安表示，在健全現代預算制度方面，加強預算管理頂層設計，完善權責發生制政府綜合財務報告制度等。在深化稅收制度改革方面，研究同新業態相適應的稅收制度，推動部分品目消費稅徵收環節後移並下劃地方等。此外，還要進一步理順中央和地方財政關係。