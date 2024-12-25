傳統村落龍騰屯：一脈相承四百年

金秀縣桐木鎮那安村龍騰屯景色（12月19日攝，無人機照片）。（圖源：新華社） 中評社北京12月25日電／據新華社報導，廣西來賓市金秀瑤族自治縣有一個擁有49座明清風格古宅的村屯——龍騰屯。從明末至今400餘年間，梁氏族人在此繁衍生息，一脈相承，至今已有17代。



據梁氏族譜記載，明末1620年，梁氏一族經粵西輾轉遷至廣西，看到此地東西兩面山覆著龍鱗般石塊，登高遠眺整個區域宛如一條騰飛巨龍，從此扎根此地，取名“龍騰”。龍騰屯的古建築群面積2萬多平方米，是目前桂中地區保存最為安整、規模最大的明清古村落。龍騰屯較完整地保留著49座明清時代風格的古宅，春台梁公祠、龍頭古屋、五品故居、歲貢故居、梁氏書齋、回音巷等古建築特色鮮明，古朴典雅。



走進龍騰屯，古朴滄桑的氣息撲面而來。古牌匾、石宅門、青石路，飛檐立柱，青磚黛瓦，處處可見歷史的滄桑；廣場、道路、停車場，小橋流水，詩畫田園，處處洋溢著新生活的氣象。



近年來，隨著生活水平的提高，村民的文化生活日漸豐富，村裡組建了舞獅隊、籃球隊、歌舞隊、彩調表演文藝隊。



2019年，龍騰屯入選中國傳統村落保護名錄。2017年龍騰屯被國家民委授予“中國少數民族特色村寨”稱號。