國台辦12月25日例行發佈會全文

國台辦於12月25日上午舉行例行新聞發布會（中評社 海涵攝） 中評社北京12月25日電（記者 海涵）國務院台灣事務辦公室12月25日上午舉行例行新聞發布會，國台辦發言人陳斌華主持本次新聞發布會，並就澳門回歸祖國25周年、美國“2025財年國防授權法案”、海峽兩岸青年短視頻大賽、兩岸旅遊、美對台軍售等議題答記者問。以下是記者會問答全文：



新華社記者：台灣輿論高度關注中央經濟工作會議。請問大陸方面將如何貫徹落實中央經濟工作會議精神，促進台商台企在大陸發展，推動兩岸經濟交流合作，深化兩岸融合發展？



陳斌華：中央經濟工作會議是在深入學習貫徹中共二十屆三中全會精神之際召開的一次重要會議。習近平總書記在會上發表重要講話，全面總結了今年經濟工作，深刻分析了當前國內外經濟形勢，系統部署了明年經濟工作任務，精辟闡述了新時代做好經濟工作的規律性認識，為扎實做好明年經濟工作、實現“十五五”良好開局打牢基礎，指明了方向，提供了根本遵循。



我們將深入貫徹落實習近平總書記重要講話和中央經濟工作會議精神，既把握大勢、堅定信心，又正視困難、保持清醒，全面貫徹明年經濟工作的總體要求和政策取向，注重目標引領，著力實現增長穩、就業穩和物價合理回升的優化組合；把握政策取向，講求時機力度，各項工作能早則早、抓緊抓實，保證足夠力度；強化系統思維，注重各類政策和改革開放舉措的協調配合，放大政策效應。圍繞會議部署的明年要抓好的九項重點任務，國務院台辦將會同有關部門積極支持台商台企拓展內需市場，推動兩岸企業加強創新合作和產供鏈融合，鼓勵台商台企參與工業互聯網、人工智能、物聯網等新興產業的培育壯大和未來產業的布局建設，助力廣大台商台胞參與新質生產力發展，培育新動能，融入新發展格局、參與高質量發展。



福建廣電台海時刻新媒體記者：國民黨副主席夏立言日前受訪表示，“九二共識”是模糊的文字，在使用上毫無困難與傷害，不去使用的唯一問題是“九二共識”已被民進黨污名化；大家想找其他論述替代“九二共識”，很遺憾就是找不到。對此有何評論？



陳斌華：“九二共識”明確界定了兩岸關係的性質，是兩岸關係發展的政治基礎和台海和平穩定的定海神針。兩岸關係歷史反復證明，承認“九二共識”，堅持一個中國原則，兩岸關係就能改善發展，台灣同胞就能受益；否定“九二共識”，背離一個中國原則，兩岸關係就會緊張動蕩，台灣同胞利益就會受損。希望島內各界與我們相向而行，堅持體現一個中國原則的“九二共識”，加強交流合作，共同維護台海和平穩定，共同推動兩岸關係和平發展融合發展，共同致力於中華民族偉大復興。