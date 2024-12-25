國台辦：將落實習主席講話貫徹經濟工作要求

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京12月25日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華12月25日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，將深入貫徹落實習近平總書記重要講話和中央經濟工作會議精神，既把握大勢、堅定信心，又正視困難、保持清醒，全面貫徹明年經濟工作的總體要求和政策取向，注重目標引領，著力實現增長穩、就業穩和物價合理回升的優化組合。



新華社記者提問：台灣輿論高度關注中央經濟工作會議。請問大陸方面將如何貫徹落實中央經濟工作會議精神，促進台商台企在大陸發展，推動兩岸經濟交流合作，深化兩岸融合發展？



陳斌華表示，中央經濟工作會議是在深入學習貫徹中共二十屆三中全會精神之際召開的一次重要會議。習近平總書記在會上發表重要講話，全面總結了今年經濟工作，深刻分析了當前國內外經濟形勢，系統部署了明年經濟工作任務，精辟闡述了新時代做好經濟工作的規律性認識，為扎實做好明年經濟工作、實現“十五五”良好開局打牢基礎，指明了方向，提供了根本遵循。



陳斌華亦表示，我們將深入貫徹落實習近平總書記重要講話和中央經濟工作會議精神，既把握大勢、堅定信心，又正視困難、保持清醒，全面貫徹明年經濟工作的總體要求和政策取向，注重目標引領，著力實現增長穩、就業穩和物價合理回升的優化組合；把握政策取向，講求時機力度，各項工作能早則早、抓緊抓實，保證足夠力度；強化系統思維，注重各類政策和改革開放舉措的協調配合，放大政策效應。圍繞會議部署的明年要抓好的九項重點任務，國務院台辦將會同有關部門積極支持台商台企拓展內需市場，推動兩岸企業加強創新合作和產供鏈融合，鼓勵台商台企參與工業互聯網、人工智能、物聯網等新興產業的培育壯大和未來產業的布局建設，助力廣大台商台胞參與新質生產力發展，培育新動能，融入新發展格局、參與高質量發展。