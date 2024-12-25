國台辦：九二共識是台海和平穩定的定海神針

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 國台辦於12月25日上午舉行例行新聞發布會（中評社 海涵攝） 中評社北京12月25日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華12月25日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，“九二共識”明確界定了兩岸關係的性質，是兩岸關係發展的政治基礎和台海和平穩定的定海神針。



福建廣電台海時刻新媒體記者提問：國民黨副主席夏立言日前受訪表示，“九二共識”是模糊的文字，在使用上毫無困難與傷害，不去使用的唯一問題是“九二共識”已被民進黨污名化；大家想找其他論述替代“九二共識”，很遺憾就是找不到。對此有何評論？



陳斌華表示，“九二共識”明確界定了兩岸關係的性質，是兩岸關係發展的政治基礎和台海和平穩定的定海神針。兩岸關係歷史反復證明，承認“九二共識”，堅持一個中國原則，兩岸關係就能改善發展，台灣同胞就能受益；否定“九二共識”，背離一個中國原則，兩岸關係就會緊張動蕩，台灣同胞利益就會受損。希望島內各界與我們相向而行，堅持體現一個中國原則的“九二共識”，加強交流合作，共同維護台海和平穩定，共同推動兩岸關係和平發展融合發展，共同致力於中華民族偉大復興。