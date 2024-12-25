國台辦：兩制台灣方案會充分吸收各界意見

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京12月25日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華12月25日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，澳門回歸祖國以來取得的輝煌成就向世人證明，“一國兩制”具有顯著制度優勢和強大生命力，是保持香港、澳門長期繁榮穩定的好制度，是服務強國建設、民族復興偉業的好制度，是實現不同社會制度和平共處、合作共贏的好制度。



中央廣播電視總台”台海之聲”和＂看台海＂新媒體記者提問：今年是澳門回歸祖國25周年。澳門回歸以來，“一國兩制”、“澳人治澳”、高度自治得到充分保障和完全體現。兩岸及港澳有識之士紛紛表示，“一國兩制”在香港、澳門實踐取得舉世公認的成就，證明“一國兩制”有著強大的生命力，對台灣有很好的示範意義。對此有何評論？



陳斌華表示，澳門回歸祖國以來取得的輝煌成就向世人證明，“一國兩制”具有顯著制度優勢和強大生命力，是保持香港、澳門長期繁榮穩定的好制度，是服務強國建設、民族復興偉業的好制度，是實現不同社會制度和平共處、合作共贏的好制度。25年間，澳門各項主要經濟指標闊步邁入全球前列，民生福祉大大提升。本地生產總值增長7倍，成為亞洲最富裕的城市之一；旅客訪澳從1999年的700萬人次增長到3254.5萬人次，國際大都市“金名片”越擦越亮；人均GDP超55.9萬澳門元，居民平均預期壽命83.1歲，均位居世界前列。這充分表明，“一國兩制”完全行得通、辦得到、得人心，“祖國靠得住，回歸有好處”。



陳斌華稱，我們將繼續團結廣大台灣同胞，積極探索“兩制”台灣方案，豐富和平統一實踐。“一國兩制”在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，會充分吸收兩岸各界意見和建議，會充分照顧到台灣同胞利益和感情。我們相信，“一國兩制”將被廣大台灣同胞重新認識；在兩岸同胞共同致力實現和平統一的過程中，“兩制”台灣方案的空間和內涵將得到充分展現。