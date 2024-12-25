國台辦：“統戰陰謀論”充分暴露險惡用心

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京12月25日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華12月25日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，民進黨當局、“台獨”勢力動輒將大陸惠台利民舉措、兩岸交流活動，打上“統戰”的標簽，企圖將“統戰”污名化。



上海東方衛視記者提問：台媒報導，上海方面在“雙城論壇”會場向出席人員贈送“台胞服務手册”，被質疑是“統戰手册”。陸委會稱“對此不樂見”。對此有何評論？



陳斌華表示，上海方面準備的“台胞服務手册”是為台灣同胞提供實用信息和服務指南，方便台灣同胞在滬求學、工作、就業、創業、生活。民進黨當局不樂見的不是一本小小的“服務手册”，而是兩岸交流交往。



陳斌華亦表示，民進黨當局、“台獨”勢力動輒將大陸惠台利民舉措、兩岸交流活動，打上“統戰”的標簽，企圖將“統戰”污名化。之前，我已就“統戰”的本義正本清源，今天我願作進一步說明。“統戰”通俗而言就是交朋友，搞團結。台灣同胞是我們的親人、家人，我們與其溝通交流、加強團結，為其謀利造福，天經地義，光明正大，無可厚非，民進黨當局的“統戰陰謀論”，充分暴露其陰暗心理、險惡用心。