美國”國防授權法案“含涉台內容　國台辦回應

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京12月25日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華12月25日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，敦促美方切實恪守在台灣問題上對中方所作的嚴肅政治承諾，將不支持“台獨”的表態體現在具體行動上，立即停止武裝台灣。正告民進黨當局，無論怎麼勾連外部勢力，買再多美國武器，都阻擋不了中國統一的歷史大勢，膽敢鋌而走險，必將自取滅亡。



香港鳳凰衛視記者提問：美國包含涉台消極內容的“2025財年國防授權法案”已經簽署成法，請問對此有何評論？



陳斌華表示，台灣是中國的台灣。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。美方執意在“2025財年國防授權法案”塞入涉台消極內容，企圖進一步武裝台灣，在台海拱火遞刀。有關舉動粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，向“台獨”分裂勢力發出嚴重錯誤信號，給台海和平穩定造成嚴重損害。我們對此表示強烈不滿和堅決反對。



陳斌華指出，我們要求美方切實恪守在台灣問題上對中方所作的嚴肅政治承諾，將不支持“台獨”的表態體現在具體行動上，立即停止武裝台灣。正告民進黨當局，無論怎麼勾連外部勢力，買再多美國武器，都阻擋不了中國統一的歷史大勢，膽敢鋌而走險，必將自取滅亡。