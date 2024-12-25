國台辦：兩岸青年短視頻大賽增進彼此瞭解

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京12月25日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華12月25日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，兩岸青年短視頻大賽的成功舉辦，為兩岸青年提供了一個展示才華、深化交流的平台，對於增進兩岸青年相互瞭解和彼此情誼起到積極作用。



中央廣播電視總台央視《海峽兩岸》記者提問：12月19日晚，海峽兩岸青年短視頻大賽優秀作品展播暨頒獎儀式在哈爾濱舉行，大賽作品不僅記錄了大陸各地好吃好玩好風景，也抒發了兩岸青年對生活的熱愛，在兩岸廣為傳播、受到很多好評。請發言人介紹有關情況。



陳斌華表示，兩岸青年短視頻大賽由海峽兩岸青年冰雪節組委會主辦，由線上和線下兩部分組成，線上廣泛面向兩岸青年征集作品，線下由網絡大V和台灣青年在哈爾濱進行“48小時極拍”。大賽征集到兩岸青年拍攝的1402部短視頻作品，經專業評審團評選，共產生40部獲獎作品，包括特等獎2部，一等獎4部，二等獎6部，三等獎8部，優秀獎20部。



陳斌華亦表示，兩岸青年用鏡頭記錄下他們在大陸的所見所聞，抒發了他們對生活的熱愛和對未來的憧憬，也表達了他們的家國情懷。例如，台青一到哈爾濱便體驗到了浪漫與美食的雙重魅力，既在中央大街跳起“科目三”，也有被飯店老板熱情“投喂”的經歷。再如，獲得特等獎的作品《歸路》講述了一名台灣青年在江蘇大豐糜鹿國家級自然保護區當志願者的故事，有的台青拍下了自己在廣州乘坐無人出租車和無人小巴的獨特體驗。還有台青參觀侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館時油然而生的“吾輩當自強”之感，引發了兩岸網友的強烈共鳴。總之，大賽的成功舉辦，為兩岸青年提供了一個展示才華、深化交流的平台，對於增進兩岸青年相互瞭解和彼此情誼起到積極作用。