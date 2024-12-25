國台辦：反制行動是對賴當局分裂活動的懲戒

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京12月25日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華12月25日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，面對“台獨”挑釁，我們採取有力的反制行動，是對賴清德當局不斷宣揚分裂主張、從事分裂活動的堅決懲戒，是捍衛國家主權和領土完整的正義之舉，是維護台海和平穩定和兩岸同胞根本利益的必要舉措。



《參考消息》記者提問：賴清德日前與美國布魯金斯研究院學者見面時稱，“中國持續通過軍事行動，升高對台灣的壓力，企圖改變台海現狀；感謝美國等民主國家對中國破壞台海和平穩定的行徑表示關切”。對此有何評論？



陳斌華說，相關言論顛倒黑白，目的是要混淆視聽，誤導國際輿論和島內民眾。



陳斌華指出，世界上衹有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，中國的主權和領土完整從未分割也不容分割，這是真正的台海現狀。民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的“九二共識”，頑固堅持“台獨”立場，不斷勾連外部勢力進行謀“獨”挑釁，是台海現狀的破壞者，是台海和平穩定的最大亂源。



陳斌華表示，面對“台獨”挑釁，我們採取有力的反制行動，是對賴清德當局不斷宣揚分裂主張、從事分裂活動的堅決懲戒，是捍衛國家主權和領土完整的正義之舉，是維護台海和平穩定和兩岸同胞根本利益的必要舉措。“台獨”與台海和平水火不容。希望廣大台灣同胞從民族大義和自身福祉出發，堅決反對“台獨”挑釁和外部勢力干涉，與我們共同維護台海和平穩定。