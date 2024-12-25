國台辦：台胞權益保障案例具示範引領意義

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京12月25日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華12月25日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，最高人民法院發布新一批人民法院台胞權益保障典型案例，選取近年來人民法院立足審判職能，服務保障兩岸融合發展，切實維護台胞台企合法權益的代表性範例，為涉台審判提供具體指引，及時回應台胞台企司法關切，對於提升人民法院涉台審判質效、做實做好涉台司法工作，具有很強的示範引領意義。



福建海峽衛視記者提問：最高人民法院近日發布新一批人民法院台胞權益保障典型案例。請介紹有關情況。



陳斌華表示，12月19日，最高人民法院發布新一批人民法院台胞權益保障典型案例，選取近年來人民法院立足審判職能，服務保障兩岸融合發展，切實維護台胞台企合法權益的代表性範例，為涉台審判提供具體指引，及時回應台胞台企司法關切，對於提升人民法院涉台審判質效、做實做好涉台司法工作，具有很強的示範引領意義。



陳斌華指出，這批案例涉及兩岸海洋生態保護、台商投資權益保障、知識產權保護、涉台矛盾糾紛源頭化解等方面，體現人民法院充分發揮司法職能作用，在涉台司法領域持續落實同等待遇，平等保護兩岸同胞合法權益，保障台胞在大陸的投資安全、財產安全，提振台胞在大陸市場投資信心，增強台企在大陸創業經營的信心，優化市場化法治化營商環境，積極服務兩岸融合發展等方面的努力與成效。這將為廣大台胞台企參與中國式現代化建設、共享祖國大陸發展進步成果，創造更好條件、提供更好保障。