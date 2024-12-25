國台辦：兩岸農業交流合作潛力巨大

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京12月25日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華12月25日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，2月20日至23日，2024年海峽兩岸現代農業博覽會·海峽兩岸花卉博覽會在福建省漳州市成功舉辦。本次博覽會以“兩岸農情 融合發展”為主題，兩岸農業界人士齊聚一堂，共話合作，共謀發展，取得積極成效。



福建廈門衛視記者提問：2024海峽兩岸現代農業博覽會、海峽兩岸花卉博覽會日前在福建漳州舉辦。請介紹有關情況，以及取得哪些成果？



陳斌華表示，12月20日至23日，2024年海峽兩岸現代農業博覽會·海峽兩岸花卉博覽會在福建省漳州市成功舉辦。本次博覽會以“兩岸農情 融合發展”為主題，兩岸農業界人士齊聚一堂，共話合作，共謀發展，取得積極成效，主要有以下三個方面。



一是務實推進兩岸農業合作。開幕式上宣布農業農村部、國務院台辦批覆在福建新設漳州南靖、廈門同安、平潭綜合實驗區、南平邵武、寧德霞浦、泉州永春、龍岩上杭、漳州東山8個台灣農民創業園。這是貫徹落實《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》的一項具體舉措，為深化兩岸農業農村領域融合發展搭建了新平台，為台灣農漁業界人士參與大陸鄉村振興提供了更多選擇。博覽會期間，圍繞台胞台農關心的惠農政策、市場拓展等主題，舉辦了專場推介會、市場研討會等活動，通過解讀政策、研判趨勢、指導實踐，幫助台胞台農更好融入大陸市場、參與鄉村全面振興。



二是促進兩岸業者交流交往。本屆博覽會邀請300餘名台灣農漁業界人士參加。參會嘉賓圍繞兩岸農業融合發展暢談建言，台農台商積極分享自身發展故事，兩岸青年共話青春友誼。與會代表紛紛表示，兩岸農業優勢互補，大陸空間廣闊，將帶動更多台農台胞尤其是台灣青年來大陸追夢築夢圓夢。



三是有效拓寬兩岸農特產品銷路。本次博覽會設置室內展區3.85萬平方米、室外展區8.4萬平方米，集中展示兩岸農林漁、果菜茶、園藝花卉造景、文創設計、特色美食等產品，兩岸700多家企業參展，大陸60多家大型農產品批發市場、龍頭電商企業、經銷商等前往洽談採購，島內百餘家企業組成的精品館和主題街廣受歡迎。為期4天的博覽會吸引近30萬人次觀展購物，現場銷售額達2.3億元，並簽署了一批意向合作協議，充分展現出兩岸農業交流合作的巨大潛力和光明前景。