國台辦：兩岸旅遊障礙完全在民進黨當局

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京12月25日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華12月25日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，事實再清楚不過，兩岸旅遊問題的症結和障礙完全在民進黨當局。民進黨當局應反躬自省，糾正錯誤，盡早撤除對兩岸人員往來和交流合作設置的種種障礙。



台灣中視新聞記者：上海市方面日前在“雙城論壇”宣布推動上海居民赴台團隊旅遊，台灣旅遊業者樂見成行。台陸委會稱，卡關最主要的原因是大陸文旅部並沒有做出正式的公告，希望大陸方面不衹有意向性表態。對此有何回應？



陳斌華表示，我們樂見包括上海居民在內的大陸居民早日恢復赴台旅遊，將積極研究擴大大陸居民赴台旅遊。民進黨當局應為兩岸旅遊恢復正常化創造條件，而不是製造障礙。



陳斌華亦表示，民進黨當局的有關說法罔顧事實、倒打一耙，企圖混淆視聽、甩鍋卸責。今年3月，民進黨當局曾短暫解除赴大陸旅遊“禁團令”，6月出爾反爾又再度實行“禁團令”。去年8月，他們無端以所謂“對等原則”作為拒不解除“禁團令”的借口。對於民進黨當局的說法，我有“三問”：一、“禁團令”是不是還沒有解除？二、對於台灣旅遊業界提出的平潭到台灣專案包船申請是不是還未回應？三、是否仍將台灣居民來大陸旅遊警示維持在“橙色”？



陳斌華指出，事實再清楚不過，兩岸旅遊問題的症結和障礙完全在民進黨當局。民進黨當局應反躬自省，糾正錯誤，盡早撤除對兩岸人員往來和交流合作設置的種種障礙。