富權：“大法官”被否決是對賴投下不信任票

中評社香港12月25日電／澳門新華澳報25日發表富權文章：“大法官”人事案被否決是對賴清德投下不信任票。以下為文章內容。



台灣地區“立法院”昨日召開全院會議，唯一議程是對賴清德提名的七位新任“大法官”人選行使同意權。而按照《“立法院”職權行使法》規定，以目前“立委”總數為一百一十三席計算，需要至少獲得過半數的五十七張同意票，提名才為通過。但在表決中，中國國民黨“立委”連同親藍營的兩席無黨籍“立委”對七位“大法官”被提名人全部投下不同意票；台灣民眾黨“立委”封殺六人，僅對劉靜怡投同意票；民進黨“立委”則同意其他六人，唯獨反對劉靜怡。因此七位“大法官”被提名人全數被否決。



如果說，此前國民黨與民眾黨“立委”合作，通過了系列對民進黨當局不利的法案，雖然會造成“民進黨當局政令出不了『總統府』『行政院』”的效果，但畢竟是在野黨對執政黨的單方制衡，尚未損傷到賴清德個人的管制威信的話，那麼，這次“立法院”“團滅”的“大法官”人選，由於是由賴清德提名，因而就等於是直接向賴清德投下“不信任票”。而且更詭異的是，其中一位被提名人劉靜怡，不但是遭到國民黨“立委”的封殺，而且連民進黨“立委”也對賴清德“一點面子也不講”，投下了不同意票，因而等於是民進黨“立法院”黨團直接“打臉”賴清德，對賴清德的管治威信的損害更大。因此可以說，賴清德已經成為“跛腳鴨『總統』”，今後的日子將更難熬。

