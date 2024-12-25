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以軍說攔截一枚也門胡塞武裝發射的導彈
http://www.CRNTT.com   2024-12-25 15:16:08


　　中評社北京12月25日電／據新華社消息，以色列國防軍25日說，當天淩晨以軍成功攔截也門胡塞武裝向以色列發射的一枚導彈。

  以軍說，一枚從也門發射的導彈在進入以色列領空前被攔截。因擔心攔截造成彈片掉落，以色列中部地區拉響警報。

  以軍還在社交媒體上寫道：“由於也門胡塞武裝發動導彈襲擊，數百萬以色列人一周來第五次被迫進入避難所。”

  近期，胡塞武裝多次於當地時間淩晨向以色列發動導彈襲擊，以色列向也門發動空襲予以回應。

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