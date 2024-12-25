尹錫悅再次拒絕到公調處接受調查

中評社北京12月25日電／據新華社消息，據韓國媒體25日報導，總統尹錫悅當天再次拒絕到高級公職人員犯罪調查處（簡稱公調處）接受調查。



據韓聯社報導，尹錫悅當天未按要求於上午10時到案接受調查。公調處表示將等待尹錫悅到案，若尹錫悅當天不到案，將考慮第三次傳喚尹錫悅。



由韓國警察廳、公調處和國防部聯合設立的“共同調查本部”20日以涉嫌內亂、濫用職權為由，要求尹錫悅於當地時間25日10時到案接受調查。此前，“共同調查本部”16日曾要求尹錫悅18日到案接受調查，但尹錫悅方面拒收傳喚通知。