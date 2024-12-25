內外風險叠加　歐元區經濟增長難脫困

中評社北京12月25日電／據新華社消息，2024年，歐元區經濟持續低迷，在內外風險影響下難有起色。歐元區一方面要應對內部不確定性和結構性挑戰，另一方面因面臨美國揮舞貿易保護措施大棒而承壓。鑒於當前內外矛盾凸顯，歐元區經濟增長需要另辟蹊徑，加強對華合作。



“雙引擎”失速加劇歐元區經濟下行風險



經濟合作與發展組織（經合組織）12月4日發布經濟展望報告，預測歐元區經濟2024年將增長0.8%，2025年和2026年分別增長1.3%和1.5%。



當前，歐元區經濟增長前景不佳，尤其是前兩大經濟體德國和法國。德國五家主要研究機構本月12日大幅下調對德國經濟增長前景的預期。平均而言，這些機構預計明年德國經濟增長率僅為0.3%，低於此前預測的0.8%。



德國聯邦政府秋季經濟預測報告預計，2024年德國經濟將萎縮0.2%。這意味著德國經濟將連續第二年陷入衰退。



德國工商總會最新調查顯示，德企對未來幾個月的整體經濟前景持悲觀態度，三分之一的企業計劃減少在德投資。



專家認為，歐元區第一大經濟體德國在機械製造、汽車、化工等支柱產業領域依舊面臨生產成本攀升和結構轉型滯後等多重困擾。



另外，德國政府推動改革面臨挑戰，且對美出口存在關稅上調風險，這些或進一步影響該國就業和經濟增長。



法國經濟前景同樣不容樂觀。12月初，巴尼耶在被任命僅3個月後就辭職引發法國政壇震動，令本已緊張的社會局勢和經濟增長前景更加複雜。國際信用評級機構穆迪公司12月14日將法國主權信用評級下調至Aa3。

