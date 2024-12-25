中國古代建築瑰寶閃耀日本城郭博覽會

中評社北京12月25日電／據新華社消息，一年一度的日本“城郭博覽會”近日在日本橫濱舉行。中國駐東京旅遊辦事處專設中國展台，主題圍繞“福建土樓”與“開封古城牆”，通過“文旅＋多媒體”的形式生動地展現了中國文旅形象。



“福建土樓”誕生於11世紀，主要分布在漳州市南靖縣、華安縣和龍岩市永定區等地，是古代夯土建築典型代表，於2008年被列入《世界遺產名錄》；“開封古城牆”位於河南省開封市，始建於唐代，全長14.4千米，是中國現存的僅次於南京城牆的第二大古代城垣建築。兩大主題展向到場觀眾展示出中國歷史的厚重與傳統文化的綿延。



觀眾們紛紛駐足，並表示希望有機會能前往中國體驗中國文化，開啟一場城郭之旅。



博展覽會期間，中國駐東京旅遊辦事處還推出了涵蓋黑龍江、遼寧、新疆、內蒙古、河北、四川等地的“冰雪主題旅遊推介”，讓日本觀眾得以一窺中國的冬日旅遊風貌與冰雪魅力。此外，現場進行的“川劇變臉表演”，也為展覽會增添了濃厚的中國文化氛圍。



日本“城郭博覽會”自2016年起於每年12月舉行，是日本國內規模最大的城郭主題博覽會。為期2天的活動吸引了來自日本及全球多個國家和地區的城郭相關政企團體參展，約2萬餘名專業觀眾及當地民眾前來參觀交流。