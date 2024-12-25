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以色列議會批准將以色列緊急狀態延長一年
http://www.CRNTT.com   2024-12-25 15:10:46


　　中評社北京12月25日電／據央視新聞報導，總台記者24日獲悉，以色列議會全體會議批准將以色列緊急狀態有效期延長一年的建議，緊急狀態有效期延至2025年12月15日。

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