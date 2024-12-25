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以色列議會批准增加預算應對國防開支
http://www.CRNTT.com   2024-12-25 15:09:40


　　中評社北京12月25日電／據央視新聞報導，總台記者當地時間12月24日獲悉，以色列議會已投票最終批准一項法案，提高以色列赤字上限，並將2024年預算增加數十億美元，以應對國防開支。

　　該法案在以色列議會以62票贊成、52票反對的結果通過了二讀和三讀程序。

　　該法案將以色列的赤字上限從目前的國民生產總值的6.6%提高到7.7%。提高上限將使政府能夠在2024年預算中增加約330億新謝克爾（約合90億美元），其中絕大部分資金將用於國防開支。

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