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印尼拉翁火山噴發 3公里範圍內禁止活動
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2024-12-25 15:08:49
中評社北京12月25日電／據央視新聞報導，據印度尼西亞地質研究機構（PVMBG）消息，當地時間12月24日9時30分，印尼爪哇島拉翁火山發生噴發，火山灰柱高度達2000米，噴發時間約282秒。
該機構建議公眾不要在火山口周圍3公里範圍內進行任何活動。
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