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印尼拉翁火山噴發　3公里範圍內禁止活動
http://www.CRNTT.com   2024-12-25 15:08:49


　　中評社北京12月25日電／據央視新聞報導，據印度尼西亞地質研究機構（PVMBG）消息，當地時間12月24日9時30分，印尼爪哇島拉翁火山發生噴發，火山灰柱高度達2000米，噴發時間約282秒。

　　該機構建議公眾不要在火山口周圍3公里範圍內進行任何活動。

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