中國人民銀行開展3000億元MLF操作

中評社香港12月25日電／中國人民銀行25日開展3000億元中期借貸便利（MLF）操作，中標利率2.00%，較上月持平。



新華社報導，中國人民銀行發布公告顯示，為保持銀行體系流動性充裕，當日中國人民銀行開展3000億元MLF操作，期限1年，最高投標利率2.30%，最低投標利率1.90%，中標利率2.00%。操作後，中期借貸便利餘額為50890億元。



由於當月有14500億元MLF操作到期，本次MLF操作為縮量續做。“此次MLF操作只投放3000億元，說明央行對當前市場流動性狀況的判斷是充裕的。”招聯首席研究員董希淼表示，今年央行完善了貨幣政策操作框架，MLF明確採用利率招標，操作量由央行事先給定。



這也從市場利率情況得以印證。12月以來，銀行間隔夜利率基本運行在1.5%下方，國有大行發行的1年期同業存單利率已降至不足1.7%，可見當前各期限資金供給較為充裕。



另外，今年以來，中國人民銀行不斷豐富流動性投放渠道，更加多樣的工具操作減輕了MLF的續做壓力。中國民生銀行首席經濟學家溫彬認為，今年以來，中國人民銀行在公開市場操作中增加了國債買賣、買斷式逆回購等工具，有利於適度平滑四季度集中到期的MLF，保障市場流動性充裕。



專家認為，往年年末中國人民銀行會通過加大MLF操作的方式提供流動性，但今年更多運用買斷式逆回購和7天期逆回購操作，期限更短，利率也更低。這既滿足了機構跨年資金需求，又減輕了機構負債成本，穩定銀行合理的淨息差，有助於進一步推動降低企業和居民信貸成本。