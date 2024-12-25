中國住房城鄉建設部：推動房地產市場止跌回穩

中評社香港12月25日電／中國住房城鄉建設部相關負責人25日表示，2025年，將持續用力推動房地產市場止跌回穩，推動構建房地產發展新模式。



新華社報導，12月24日至25日，全國住房城鄉建設工作會議在北京召開。會議指出，持續用力推動房地產市場止跌回穩。一是著力釋放需求。把“四個取消、四個降低、兩個增加”各項存量政策和增量政策堅決落實到位，大力支持剛性和改善性住房需求。有效發揮住房公積金支持作用。加力實施城中村和危舊房改造，推進貨幣化安置，在新增100萬套的基礎上繼續擴大城中村改造規模，消除安全隱患，改善居住條件。對群眾改造意願強烈、條件比較成熟的項目重點支持。



二是著力改善供給。商品房建設要嚴控增量、優化存量、提高質量。以需定購、以需定建，增加保障性住房供給，配售型保障房要加大力度，再幫助一大批新市民、青年人、農民工等實現安居。



相關負責人表示，2024年，房地產市場出現積極變化，市場呈現止跌回穩勢頭，10月、11月新建商品房交易網簽面積連續2個月同比、環比雙增長。目前，各地持續打好保交房攻堅戰，已交付住房338萬套，完成既定目標。城中村改造擴圍至300多個城市，實施城中村改造項目1790個，建設籌集安置住房161.7萬套，改造城市危舊房7.4萬套（間）。



在推動構建房地產發展新模式方面，相關負責人提出了五個方面的重點工作。一是著力優化和完善住房供應體系，加快發展保障性住房，滿足城鎮住房困難工薪群體剛性住房需求，支持城市政府因城施策，增加改善性住房特別是好房子供給。二是推動建立要素聯動新機制，以編制實施住房發展規劃和年度計劃為抓手，以人定房、以房定地、以房定錢，促進房地產供需平衡、市場穩定。三是大力推進商品住房銷售制度改革，有力有序推行現房銷售，優化預售資金監管。四是加快建立房屋全生命周期安全管理制度，為房屋安全提供有力保障。五是完善房地產全過程監管，整治房地產市場秩序，切實維護群眾合法權益。