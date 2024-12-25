新研究：有些鯨壽命或遠超預期

中評社香港12月25日電／鯨在哺乳動物中以長壽著稱，美國《科學進展》雜誌近日刊文稱，最新研究方法發現有些鯨的壽命甚至可能是人們所認為的幾乎兩倍。



已知有幾種鯨能活過100歲，如弓頭鯨、藍鯨等。研究人員此前採用幾種方法來評估鯨的年齡，如計算耳垢的層數、測量眼睛蛋白質的化學轉化速率等。然而，這些分析樣本很難獲得，耳垢堆積分析等方法也並不適用於所有鯨類。此外，由於20世紀捕鯨活動猖獗，許多高齡鯨被捕殺，還活著的大多數鯨可能相對年輕，使得識別任何幸存的老年鯨變得更加困難。



新華社報導，美國阿拉斯加大學費爾班克斯分校研究者發現一種推斷鯨年齡的新方法，將歷史照片記錄與保險公司用來設定人壽保險費率的統計方法相結合。研究人員沒有從死鯨身上提取樣本，而是參考了它們的圖像資料目錄，這些目錄可追溯至20世紀70年代。利用這些記錄，研究人員可通過外表來識別單個鯨，並判斷出個體何時可能因死亡從種群中消失。將個體消失的數據輸入標準統計模型後，模型可預測鯨種群中有多少比例能夠存活到不同的年齡階段。



基於該方法，研究人員估算了北大西洋露脊鯨和南露脊鯨的壽命，這兩種露脊鯨過去都曾遭到大規模捕殺。新研究結果顯示，南露脊鯨的中位壽命約為73歲，其中10%可以活到132歲以上，接近於此前估計的兩倍。而由於過度捕殺、船只撞擊等因素，北大西洋露脊鯨顯得更為脆弱，正處於滅絕邊緣。研究表明，北大西洋露脊鯨的平均壽命衹有22歲，衹有10%的個體有可能活過47歲。



研究者稱，南露脊鯨的壽命比人們預想的要長得多，這一真實情況可能也適用於其他鯨類。過去的捕鯨活動掩蓋了它們的長壽情況。