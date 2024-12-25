慶祝澳門回歸廿五周年汝瓷書法展在深舉行

（主辦方供圖） 中評社北京12月25日電／為慶祝澳門回歸祖國25周年，弘揚愛國主義精神，進一步豐富港澳台學生“一國兩制”理論與實踐國情教育活動，深圳大學港澳基本法研究中心、學生部、國際交流與合作部／港澳台事務辦公室以及教育部“高校港澳台學生‘一國兩制理論與實踐’國情教育精品課程建設”重點項目於12月23日在粵海校區校友廣場共同舉辦慶祝澳門回歸祖國廿五周年精品汝瓷、書法作品展暨深圳大學港澳台學生學習習近平總書記出席慶祝澳門回歸祖國25周年大會重要講話國情教育活動。來自中國工藝美術大師工作委員會、深圳大學等相關部門單位的領導專家以及我校港澳台及內地師生代表參加了此次活動。



活動開幕式於當日下午在校友廣場4號展廳隆重舉行。開幕式由深圳大學黎沛文副教授主持，深圳大學港澳基本法研究中心主任鄒平學教授、深圳大學學生部宋敏副部長以及中國工藝美術大師工作委員會陶瓷專業委員會委員、中國傳統技藝大師、河南省非物質文化遺產汝瓷燒制技藝代表性傳承人李志強先生先後作致辭。



開幕式結束後，活動進入學習習近平總書記出席慶祝澳門回歸祖國25周年大會重要講話國情教育環節。首先，參加活動的全體師生一同認真觀看了習近平總書記12月20日出席慶祝澳門回歸祖國25周年大會並發表重要講話的央視報導視頻。隨後，深圳大學港澳基本法研究中心副主任葉海波教授圍繞習近平總書記重要講話從“澳門問題的由來及其解決”、“我國對澳門的方針政策”以及“總結與展望”三個層面為在場師生做了深入的學習體會分享報告。