日本面向中國公民新設10年旅遊簽

中評社香港12月25日電／日本外相岩屋毅於12月25日在訪問北京期間，表示針對中國公民簽證的放寬措施。具體包括設立有效期10年的旅遊簽證，並將團隊旅行簽證的可停留天數從15天延長至30天，以促進中日兩國的經濟與人文交流。



日經新聞消息，岩屋毅在推動中日兩國人文與文化交流的高級別對話中作出了上述表示。中方與會人員包括中共中央政治局委員兼外交部長王毅等人。這一措施也呼應了中國自11月起重新對日本公民實施短期停留簽證免簽政策。



目前，中國公民在個人旅行中使用的“多次往返旅遊簽證”分為有效期3年和5年兩種。新設的10年簽證主要面向富裕階層，簽發條件包括較高的年收入和資産要求，旨在為富裕階層提供便利以促進其赴日消費。



針對團隊旅行的旅遊簽證，停留天數將從15天增加到30天。此舉將使旅行社能夠安排更長的行程，同時增加旅行目的地的選擇，包括提升前往地方城市的機會，而不僅限於交通便利的地區。



此外，對於65歲以上的中國公民，個人簽證申請將不再需要提交在職證明。同時，有效期為3年的個人旅遊簽證申請規則中，要求必須在簽證簽發後三個月內入境的規定也將被廢除。



上述放寬措施預計在準備完成後於2025年春季開始實施。



圍繞中國公民旅遊簽證的簽發條件，存在因快速放寬而可能導致日本國內治安惡化的擔憂，因此日本也存在對放寬簽證條件的持謹慎態度的意見。為此，日本政府未同意中方提出的雙方旅遊簽證互免的建議，而是保留了一定的限制條件以加以約束。



岩屋毅還在與王毅的會談中，邀請王毅2025年訪問日本。雙方就在“戰略互惠關係”框架下擴大合作達成了協議。



此外，岩屋毅提出中國儘早恢復在東京電力福島第一核電站核處理水排海後全面禁止的日本水産品進口。針對8月中國軍機侵犯日本領空等事件，向中方表達了對中國軍隊在日本週邊軍事活動的擔憂。