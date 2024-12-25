王毅晤日本外相：希望日方奉行積極對華政策

中評社北京12月25日電／2024年12月25日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在京同日本外相岩屋毅舉行會談。



王毅說，上個月，習近平主席同石破茂首相在利馬舉行會晤，雙方同意按照中日四個政治文件確立的原則和方向，全面推進中日戰略互惠關係，構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係，明確了雙方今後努力的方向。中日互為近鄰，兩國關係的意義超越雙邊。中日關係穩定了，亞洲就更加穩定；亞洲穩定了，就能在世界上發揮更重要作用。希望日方同中方一道，以史為鑒、不忘初心、排除干擾、匯聚共識，堅持戰略互惠關係的正確定位，恪守“互為合作夥伴，互不構成威脅”的重要共識，共同推動中日關係沿著正確軌道健康、穩定向前發展。



王毅就推進中日關係下步工作提出六點意見。一是校准戰略認知。希望日方順應時代潮流，客觀善意看待中國的發展，奉行積極的對華政策。二是維護雙方互信。恪守中日四個政治文件，確保中日關係的根基不受損、不動搖。日方應在歷史、台灣等重大敏感問題上重信守諾。三是加強溝通對話。持續開展各層級、各渠道交流，增進彼此理解互信。四是堅持合作共贏。深挖新興領域合作潛力，共同維護全球產供鏈穩定和公平開放的貿易投資環境。五是加強人文交流，夯實中日友好的社會民意基礎。六是妥處矛盾分歧，避免讓分歧定義甚至綁架兩國關係。



岩屋毅表示，兩國領導人利馬會晤為雙方指明了努力方向，日方願同中方增進互信、協調合作，增加雙邊關係中的積極議程，減少未決問題，妥善管控分歧，全面推進日中戰略互惠關係，構建建設性、穩定的日中關係。日方恪守日中聯合聲明原則，尊重並理解中方在台灣問題上的立場。日方在歷史問題上繼續秉持“村山談話”明確的立場，表達深刻反省和由衷道歉。日中務實合作潛力巨大，希共同打造更多可視成果，更好惠及兩國國民。感謝中方給予日本公民免簽待遇，日方將進一步放寬簽證政策，便利雙方人員往來。日中關係改善對兩國是戰略機遇，對亞洲乃至世界具有重要意義。日方願同中方攜手前行，共促地區和平與繁榮。



在福島核污染水排海問題上，王毅重申中方反對日方排海的立場，強調日方應履行國際義務和對中方作出的承諾，建立長期國際監測機制並允許中方獨立取樣檢測。



雙方還就共同關心的國際和地區問題交換了意見。