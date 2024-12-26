快評：探索“兩制”台灣方案　追求和平統一

中評社快評／國台辦發言人陳斌華25日在例行新聞發布會上答問時再次提到“兩制”台灣方案。陳斌華說，我們將繼續團結廣大台灣同胞，積極探索“兩制”台灣方案，豐富和平統一實踐。“一國兩制”在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，會充分吸收兩岸各界意見和建議，會充分照顧到台灣同胞利益和感情。



探索“兩制”台灣方案，這項工作在推進統一進程中十分重要。2019年1月2日，大陸首次提出“探索‘兩制’台灣方案，豐富和平統一實踐”，強調“‘和平統一、一國兩制’是實現國家統一的最佳方式，體現了海納百川、有容乃大的中華智慧，既充分考慮台灣現實情況，又有利於統一後台灣長治久安”。



探索“兩制”台灣方案，追求和平統一。以和平方式實現國家統一，最符合包括台灣同胞在內的全中國人民的根本利益。大陸的立場是，兩岸長期存在的政治分歧問題是影響兩岸關係行穩致遠的總根子，總不能一代一代傳下去。以對話取代對抗、以合作取代爭鬥、以雙贏取代零和，兩岸關係才能行穩致遠。



多年來，“一國兩制”在台灣遭污名化，民進黨當局藉污衊攻擊“一國兩制”，製造仇視大陸的氛圍，壓制希望緩和兩岸關係的主流民意，謀取選舉利益。污名化“一國兩制”破壞了兩岸關係，必須阻止，撥亂反正。



大陸方面對“兩制”台灣方案的信念堅定、信心十足。如陳斌華所指出，我們相信，“一國兩制”將被廣大台灣同胞重新認識；在兩岸同胞共同致力實現和平統一的過程中，“兩制”台灣方案的空間和內涵將得到充分展現。



“兩制”台灣方案是和平統一方案，“和統”好過“武統”。兩岸中國人不應自相殘殺，應以最符合全中國利益的方式推進統一進程，實現完全統一。