社評：習主席“一國兩制”新論述意涵深刻

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平12月20日在慶祝澳門回歸祖國25週年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮上發表重要講話 中評社香港12月27日電（評論員 林艷）中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平12月20日在慶祝澳門回歸祖國25週年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮上發表重要講話，對“一國兩制”提出了新論述。這些論述充分展現了“一國兩制”的理論體系正隨著實踐深入而不斷豐富發展，彰顯了這一制度在當前時代背景下所煥發出的蓬勃生命力與全新氣象。



第一，胸懷天下，新時代的“一國兩制”站得更高、看得更遠。



習近平主席在此次講話中深入闡釋了“一國兩制”的制度優勢，其中特別強調了“一國兩制”的世界意義。這主要體現在三個嶄新的論述中：首次提出“一國兩制”的“四個價值理念”，即和平、包容、開放、共享；首次提出一個重大論斷，即“一國兩制”價值理念是中國的，也是世界的；首次從制度互動視角強調“一國兩制”是實現不同社會制度和平共處、合作共贏的好制度，與2022年視察香港時以國家視角、港澳視角闡釋“好制度”相比有了進一步突破。



我們認為，上述新論述深刻表明，新時代中央正把“一國兩制”放到人類發展、文明價值、全球治理的戰略高度來理解思考。當前，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開，全球範圍內的和平赤字、發展赤字、治理赤字不斷加重，特別是百年變局下，有一股不小的力量在製造不同社會制度之間的對立，散佈“新冷戰”思維，讓人類又一次站在歷史的十字路口。面對洶湧逆流，中國毅然舉起和平發展、合作共贏的時代旗幟，展現出為世界謀大同的大國擔當。如果說，這種大國擔當在推動構建“人類命運共同體”中體現為理念感召， 在“中國式現代化是走和平發展道路的現代化”中體現為價值取向，那麼在推進“一國兩制”事業中就體現為世人可以親身見證體會的生動實踐。有了“一國兩制”，人類不同社會制度如何相處的“中國答案”“中國主張”就有了現實櫥窗。越是國際局勢波詭雲譎，“一國兩制”的世界意義就會愈發彰顯。總而言之，從解決國家統一問題到處理統一後的地區治理問題，再到今天為國家參與全球治理賦能助力，“一國兩制”在不斷被賦予新的內涵與使命，令我們深刻感受到了其與時俱進、生生不息的優越性和生命力。

